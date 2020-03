La Figc Molise sospende tutti i campionati fino al 12 marzo

Il Comitato Regionale Molise della Figc, visto quanto disposto dalla Lega Nazionale Dilettanti in riferimento alle disposizioni varate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 4 marzo, con il quale vengono adottate misure di prevenzione, informazione, contrasto del virus Covid-19, a tutela delle proprie società e dei propri tesserati ha deliberato la sospensione di tutte le gare e le attività programmate dal C.R. Molise e dalle delegazioni provinciali di Campobasso e Isernia.

Tutte le gare dei campionati dilettantistici (Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, Calcio a 5 Maschile e Femminile) sono sospese dalla data odierna sino a giovedì 12 marzo (compreso). Tutte le gare e le attività di Settore Giovanile e Scolastico, altresì, (Campionato Under 19 di calcio a 11 e calcio a 5, Campionato Under 17 di calcio a 11 e calcio a 5, Campionato Under 15 di calcio a 11 e calcio a 5, Tornei Esordienti e Pulcini, Attività Primi Calci e Piccoli Amici) sono sospese dalla data odierna sino a domenica 15 marzo (compresa).

È data facoltà alle società di effettuare gli allenamenti purché siano rispettate le disposizioni del Decreto. Società, Associazioni Sportive, Comuni e gestori privati degli impianti sportivi sono invitati ad effettuare una sanificazione completa degli spogliatoi e delle aree comuni, di concerto con la strategia generale di contenimento del contagio da Covid-19, e anche al fine di poter riprendere l’attività agonistica in condizioni di massima sicurezza. Si raccomanda, altresì, alle Società e alle Associazioni Sportive di effettuare tutti gli idonei controlli sanitari per la tutela dei propri tesserati, dello staff tecnico, dello staff dirigenziale e dei collaboratori, rispettando tutte le pratiche relative all’igiene personale e alle limitazioni delle interazioni sociali. Le date di recupero ed altre disposizioni inerenti la stagione sportiva in corso di svolgimento saranno rese note prossimamente con apposite comunicazioni.