La farmacia del paese dona dispenser di igienizzanti per tutte le scuole

Le scuole di Petacciato d’ora in poi avranno i dispenser di gel igienizzante per le mani. Così come previsto dall’ordinanza della Regione, infatti, negli istituti scolastici e in altri uffici pubblici è necessario fornire gli igienizzanti che – come un po’ tutti hanno imparato a proprie spese in questi giorni – sono sempre più introvabili.

Il gel che igienizza le mani, e dunque è un alleato per prevenire il contagio da Coronavirus, è stato donato alla ‘comunità scolastica petacciatese’ dalla locale Farmacia Labrozzi. 5 taniche da 5 litri cadauna che andranno a rifornire i dispenser installati nelle scuole e che dunque potranno essere usati da studenti e personale.

Il sindaco Roberto Di Pardo, in foto col farmacista, ringrazia così per il dono fatto ai suoi concittadini: “A Maria Antonietta Labrozzi va il mio personale ringraziamento, quello dell’intera Amministrazione e di tutta la comunità”.