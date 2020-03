Nella notte tra l’11 e il 12 marzo sul territorio di Termoli si provvederà ad effettuare nuovamente la disinfestazione larvicida. Il trattamento verrà effettuato dalle ore 23 di mercoledì 11 marzo alle ore 5,30 di giovedì 12 marzo. La disinfestazione adulticida che si sarebbe dovuta tenere nelle stesse ore è stata invece rinviata a data da destinarsi.

Ai cittadini si raccomanda di non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento, di tenere le finestre chiuse, di tenere gli animali domestici riparati, di evitare di stendere la biancheria e, infine, di evitare parcheggi di autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.

Per una lotta efficace alle zanzare è inoltre necessario che la cittadinanza svolga un proprio ruolo consapevole, in sinergia con gli interventi programmati dall’Ufficio Ambiente comunale, provvedendo al taglio delle erbe infestanti nei giardini e negli spazi privati ed evitando di lasciare contenitori come sottovasi, ciotole d’acqua per animali ecc. per più di un giorno senza ricambio d’acqua.

La Rieco Sud e il Comune ricordano che, fino al 3 aprile – giorno in cui terminerà il Decreto del Presidente del Consiglio per contrastare il Coronavirus – rimarrà chiuso al pubblico l’eco-sportello informativo di via Arti e Mestieri dove resterà invece operativo e aperto al pubblico il centro di raccolta rifiuti.