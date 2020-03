Iniziata sanificazione alla Fiat. Adesione massiccia allo sciopero in Sevel

È iniziata nelle scorse ore allo stabilimento di Rivolta del Re di Termoli la sanificazione dei capannoni della Fiat Fca di Termoli, secondo quanto previsto dal protocollo firmato fra governo e parti sociali nella giornata di sabato scorso 14 marzo.

Tuttavia molti operai continuano a lamentare la mancanza di dispositivi di sicurezza, a partire dalle mascherine che non sono state fornite ai dipendenti nonostante la distanza sulla catena di montaggio per molti di loro sia inferiore al metro.

Sono stati invece posizionati diversi dispenser di disinfettanti per consentire un lavaggio frequente ed efficace delle mani. Molti operai in questa settimana non stanno andando al lavoro perché in cassa integrazione, ma i reparti che continuano la produzione fanno segnare diverse assenze per malattia, mentre chi si reca sul posto di lavoro non nasconde una certa apprensione.

Ha invece ottenuto un ottimo riscontro lo sciopero indetto dai sindacati alla Sevel di Val di Sangro, dove da stamattina l’astensione dal lavoro ha raggiunto una quota vicina al 70-80 per cento, secondo quanto affermano i Cobas, fattore che ha notevolmente rallentato la produzione.