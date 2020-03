Iniziata la sanificazione del San Timoteo, attesa per riaprire l’ospedale

Intanto al San Timoteo di Termoli, come annunciato ieri dal governatore Donato Toma, è iniziata oggi la sanificazione dei locali, partendo proprio dal pronto soccorso dal reparto di Medicina d’urgenza e dalla Rianimazione, dove tutti e tre i degenti erano stati trasferiti alla fine della scorsa settimana.

Si procederà per step, ovvero un’area alla volta ed entro domenica dovrebbe essere tutto terminato. Come noto infatti tra i contagiati termolesi che sono rientrati per qualche giorno a lavoro – prima che i sintomi si manifestassero – c’è anche una dottoressa in servizio nel reparto di Rianimazione e suo marito, infermiere di sala operatoria.

Il medico 61enne in Terapia Intensiva invece, dopo la vacanza in Trentino non ha mai fatto ritorno nel nosocomio termolese.