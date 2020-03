Ingiurie, minacce, aggressioni vere e proprie da parte del suo convivente. Un incubo familiare per una donna residente a Termoli, che dopo diverso tempo in cui ha dovuto subire ha deciso di rivolgersi al Commissariato di Polizia per denunciare i maltrattamenti subiti.

Così è scattato il divieto di avvicinamento per T.C., un 36enne di nazionalità rumena ma che dimorava a Termoli, vivendo appunto insieme alla donna.

L’uomo ripetutamente oltraggiava, minacciava e aggrediva la sua compagna. La violenza verbale e psicologica si sommava a quella fisica. Una volta l’uomo ha picchiato la donna al punto da rendere necessario l’intervento dei soccorritori del 118.

Dopo la denuncia della donna, estenuata dai continui maltrattamenti, sono scattate le indagini della Polizia e nei giorni scorsi è stato emesso un provvedimento per tutelare la vittima: per l’uomo ora vige il divieto di allontanamento alla persona offesa, ovvero ciò che prevede la legge denominata ‘Codice Rosso’. È stato il Giudice delle Indagini Preliminari a volere emettere subito l’ordinanza. Allo stesso tempo il Questore di Campobasso Giancarlo Conticchio ha predisposto un’altra misura di prevenzione: il cosiddetto Avviso Orale con cui si è intimato all’uomo di non tenere più in futuro simili comportamenti verso la donna.