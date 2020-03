In Puglia boom di nuovi contagi: 163 sugli oltre 1700 totali. 5 i morti

L’emergenza legata al Covid prosegue in Puglia. Nella giornata di oggi, 30 marzo, sono stati riscontrati 163 nuovi casi (per un totale di 1712), un numero alto rispetto ai 91 di ieri, che però risente anche dei 35 casi che 24 ore fa non erano stati conteggiati. In ogni caso, si può parlare di boom di contagi, mai così tanti in terra pugliese in un solo giorno.

L’aumento è costante, non esponenziale, ma chiaramente preoccupa. C’è anche da dire che i morti sono stati 5, di cui 3 in provincia di Foggia, 1 Bari e 1 Lecce. Per un totale di 97 decessi dall’inizio dell’epidemia. Dei 163 i nuovi casi, 76 nella provincia di Bari, 5 Bat, 12 Brindisi, 28 Foggia, 54 Lecce, 22 Taranto, 1 fuori regione. Il numero dei test effettuati sale a 13117. Le province più colpite restano Bari (594) e la vicina Foggia (405).

Bisogna anche aggiungere che sale a 696 il numero dei positivi che si trovano ricoverati in ospedale. Il sistema pare poter reggere, sperando che il picco possa già assestarsi. Salgono a 32 invece le persone che risultano guarite.