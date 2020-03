Sono saliti a tre i casi di persone contagiate in Molise dal Covid-19. Oltre alla donna di Montenero di Bisaccia di 60 anni, ricoverata ieri al Cardarelli e di cui si è accertato il contagio (il primo caso in regione), sono risultati positivi anche il marito della donna e una familiare.

I due nuovi casi sono stati ricoverati anch’essi nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale del capoluogo nella serata di ieri, 2 marzo. Accusavano anche loro i sintomi del virus e oggi è arrivata la conferma: anche loro sono risultati positivi, come era prevedibile. Nessuno di loro è in condizioni gravi.

La Asrem, tramite il direttore generale Oreste Florenzano, conferma che i due ricoverati di ieri sera, familiari stretti della paziente positiva al Covid 19, sono risultati anch’essi contagiati ma che le condizioni cliniche dei tre pazienti, attualmente in isolamento, non destano preoccupazione.

“Sono state già attivate nella giornata di ieri le misure di controllo sui contatti e predisposte le misure di sanificazione degli ambienti e delle ambulanze utilizzate per il trasporto“.

Si sta intanto ricostruendo la catena epidemiologica e dunque le persone che sono venute in contatto stretto con le persone contagiate. i familiari e i conoscenti che hanno avuto contatto con i pazienti sono sotto sorveglianza sanitaria e in isolamento fiduciario. Per il momento in via precauzionale a Montenero di Bisaccia il sindaco Travaglini ha disposto la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici da oggi e fino a venerdì 6 marzo.

Intanto è bene ricordare le regole basilari per ridurre il rischio contagio :

1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto, usa la piega del gomito

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate

8. I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo Coronavirus

10. In caso di dubbi non recarti subito al Pronto Soccorso: chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni.

Questi i numeri per l’emergenza coronavirus attivati in Molise: 0874409000- 0874313000. Sono attivi dalle 8.00 alle 24.00

Il Ministero della Salute ha attivato il numero 1500 operativo 24 ore su 24

