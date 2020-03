Il Tricolore illumina palazzo al Parco dei Pini: “L’unione fa la forza”

Un effetto bellissimo, emozionante, commovente. In zona Parco dei Pini, precisamente in via Nicola De Luca, i condomini di un palazzo hanno messo su una scenografia che toglie il fiato. Il verde, il bianco e il rosso illuminano la facciata nella notte fredda e stellata di Campobasso creando un’atmosfera mozzafiato.

Come fosse un bandierone grandissimo col tricolore, il condominio unisce in questo momento di grande difficoltà per tutto il Paese. E il messaggio è “l’unione fa la forza”. Proprio l’unirsi, ma mantenendosi a distanza, può essere l’arma migliore per vivere meglio in questi giorni di opportuno, fondamentale, duro isolamento casalingo.

Dunque, un plauso ai condomini di via De Luca, con un abbraccio ideale e collettivo rivolto a tutta la città e all’Italia intera. FdS