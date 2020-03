Il teatro molisano si ferma per il coronavirus. Sospese fino al 3 aprile le stagioni di Ferrazzano (Teatro del Loto) e di Guglionesi (Teatro Fulvio).

Questo perchè nel decreto del Presidente Conte del 4 marzo il Governo impone “la sospensione degli spettacoli, di qualsiasi natura, che non permettano la distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli spettatori”.

“Gli operatori – scrivono dalla cooperativa TeatriMolisani – sono quindi chiamati ad assumersi la responsabilità di garantire al pubblico tali misure, misure che nel nostro spazio di programmazione sono di difficile controllo e gestione (sia per la conformazione dello spazio, sia per la tipologia di attività, sia per le modalità di accesso che lo spettacolo comporta)”.

