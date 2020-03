Alla campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa per arginare il rischio di contagio da coronavirus ha deciso di aderire anche il circolo di Termoli del Partito democratico.

I dem termolesi sospendono per ora i giudizi su quanto accaduto nel nosocomio cittadino: “Nell’emergenza della diffusione dell’infezione da covid-19, pur dovendo sottolineare che gravissimi e incomprensibili errori sono stati commessi nella gestione delle emergenze all’ospedale San Timoteo e in molte altre circostanze, non riteniamo opportuno trasmettere alla comunità termolese messaggi negativi. Il giudizio politico ed il conseguente richiamo alle responsabilità presso gli organi competenti verrà dopo. Oggi è invece il momento di diffondere l’invito alla prudenza, alla tolleranza, ad atteggiamenti consapevoli, responsabili e rispettosi del prossimo”.

Il loro appello si rivolge ai più giovani: “Ai ragazzi chiediamo di restare a casa, per tutelare la salute propria, ma anche quella dei nonni, che costituiscono la fetta più consistente della popolazione molisana”.

Invece, agli adulti il Pd termolese chiede “di vigilare sul comportamento proprio e altrui, perché è dalla immunità di gregge, dalla prevenzione, che viene la prima e migliore cura”. Mentre “alle autorità preposte chiediamo di vigilare con il massimo rigore sul rispetto delle norme, che sono la massima forma di tutela”.

“Qualcuno – la riflessione di Maria Chimisso – auspica il ritorno alla dittatura, come se la democrazia fosse una forma di libertà dalle regole. È invece nei regimi democratici che l’osservanza delle leggi costituisce un modello di cittadinanza attiva, di progresso, di civiltà. Sono le dittature a chiedere ai propri sudditi (non ai cittadini!) non altro che la prona e meccanica esecuzione di imposizioni altrui”.

La campagna del Partito democratico #iorestoacasa chiede ad ognuno di farsi un selfie con il cartello #iorestoacasa e di postarlo su propri profili e sui gruppi “raccontando la propria storia, il “perché” sia giusto per tutte e tutti rimanere a casa e chiedere che tutte e tutti facciano altrettanto. Proviamo a generare un’onda positiva”.

È possibile usare per il proprio profilo la banda predisposta dal PD, cliccando sul link (https://www.facebook.com/story.php? story_fbid=10157521305201896&id=77034286895) e seguendo le indicazioni. Il motivo apparirà sul profilo.

Infine l’appello ai cittadini: “Partecipiamo il più possibile. Scriviamo ai nostri contatti, attiviamo i nostri circoli, facciamo girare questo messaggio. Da ultimo, non possiamo non indirizzare i più universali e profondi sentimenti di gratitudine, stima, rispetto e solidarietà a tutto il personale medico, infermieristico, paramedico e a quanti con abnegazione e generosità lottano quotidianamente per contrastare la diffusione del contagio.

Diamo una mano all’Italia e alla nostra amata Termoli ad uscire da questo momento più belle e forti di prima. Insieme ce la faremo”.