Il numero dei positivi scende, ecco perché. L’analisi percentuale e il grafico sulle ultime 2 settimane a confronto

Aumenta il numero dei contagiati in Molise, ma in maniera contenuta. E aumenta il numero dei tamponi cui vengono sottoposti contatti molisani, ovvero persone considerate vicine, nella ricostruzione della cosiddetta catena epidemiologica, ai casi di positività al Covid-19. Sono cresciuti (in maniera assoluta e percentuale) i tamponi fatti ma percentualmente non si è avuto un incremento di casi positivi: questo il dato che emerge da una lettura analitica dei numeri, come è possibile vedere nel grafico realizzato da Fabio Caserio sulla base dei dati che mostrano il raffronto sulle ultime due settimane.

La prima settimana si facevano meno tamponi e c’era un certo numero di positivi. La seconda settimana nonostante l’aumento di tamponi l’aumento di positivi, in rapporto al numero dei tamponi, è leggermente inferiore. In pratica: si sono fatti il 35% in più di tamponi, ma i positivi sono aumentati del 24%.

I casi positivi sono pertanto quasi il 2% in meno rispetto alla prima settimana analizzata.

Il grafico mostra che nonostante sia aumentato il numero dei tamponi notevolmente, non si sono riscontrati casi positivi con la stessa incidenza.