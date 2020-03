ANCORA 3 CONTAGIATI, ORA SONO 64. IN RIANIMAZIONE 7 PAZIENTI

Sono purtroppo aumentati ancora i contagiati da coronavirus in Molise. Rispetto al dato fornito dall’Asrem ieri sera 21 marzo, che riportava quota 61 casi positivi, stamane il numero è variato in 64. Quindi tre nuovi casi emersi dai tamponi processati nelle ultime ore.

UN NUOVO CASO AL NEUROMED POZZILLI

Fra questi tre nuovi casi un altro all’Istituto Neuromed di Pozzilli, dove ora i contagiati sarebbero di nuovo 9. Va ricordato che purtroppo uno dei positivi emersi a Pozzilli ha perso la vita nella giornata di ieri. Altri pazienti ma anche operatori sanitari e dipendenti della struttura di eccellenza di Pozzilli sono stati sottoposti a tampone, i cui risultati si conosceranno nelle prossime ore.

Aumenta anche il numero delle persone in Rianimazione per Covid-19 che ieri sera erano 6 e adesso sono 7. Di questi pazienti, 4 arrivano dalla provincia di Campobasso (quindi uno in più nelle ultime ore), 1 dalla provincia pentra e due sono pazienti di Bergamo accolti dalla Regione in solidarietà con la Regione Lombardia che è particolarmente in affanno.

Resta invece stabile a quota 15 il numero di ricoverati in Malattie Infettive.

seguono aggiornamenti