ANCORA 3 CONTAGIATI, ORA SONO 64. IN RIANIMAZIONE 7 PAZIENTI

Sono purtroppo aumentati ancora i contagiati da coronavirus in Molise. Rispetto al dato fornito dall’Asrem ieri sera 21 marzo, che riportava quota 61 casi positivi, stamane il numero è variato in 64. Quindi tre nuovi casi emersi dai tamponi processati nelle ultime ore.

Fra questi tre nuovi casi ce ne sarebbe un altro all’Istituto Neuromed di Pozzilli, dove ora i contagiati sarebbero di nuovo 9. Va ricordato che purtroppo uno dei positivi emersi a Pozzilli ha perso la vita nella giornata di ieri. Altri pazienti ma anche operatori sanitari e dipendenti della struttura di eccellenza di Pozzilli sono stati sottoposti a tampone, i cui risultati si conosceranno nelle prossime ore. Ci sarebbe un nuovo caso di positività in corso di verifica.

Aumenta anche il numero delle persone in Rianimazione per Covid-19 che ieri sera erano 6 e adesso sono 7. Di questi pazienti, 4 arrivano dalla provincia di Campobasso (quindi uno in più nelle ultime ore), 1 dalla provincia pentra e due sono pazienti di Bergamo accolti dalla Regione in solidarietà con la Regione Lombardia che è particolarmente in affanno.

Resta invece stabile a quota 15 il numero di ricoverati in Malattie Infettive.

seguono aggiornamenti