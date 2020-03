Anche il Mulino Ferro, a Campobasso, questa sera si è presentato agli automobilisti di passaggio con le luci del Tricolore. Un’espressione di solidarietà che in questi ultimi giorni ha riguardato anche altri edifici del capoluogo di regione. Un modo per dire al Paese in un momento così delicato che siamo tutti uniti per superare questo difficile periodo.