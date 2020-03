Nella criticità dell’emergenza, la forza della solidarietà. La delicata situazione legata alla diffusione del Coronavirus sta continuando a generare non pochi disagi tra allerta e preoccupazioni, restrizioni e quarantena, ma anche qualche fulgido esempio di generosa dedizione. Perché talvolta è proprio dietro gli orizzonti cupi che le luci più vivide fanno breccia.

E così, in un tempo troppo spesso caratterizzato da fobie e speculazioni di sorta, può accadere al contrario che il terreno dell’asperità divenga il palcoscenico di gesti nobili, lo scenario di una virtuosa vicinanza al prossimo.

Solidarietà, senso civico, consapevolezza del momento e grande generosità: questi gli “ingredienti” che hanno suggerito e alimentato l’iniziativa con cui Gabriele Coccagno – titolare della macelleria e gastronomia di via Giambattista Vico, a Campobasso – ha scelto di sostenere medici e infermieri del triage e del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Cardarelli”: gustosissimi panini, acqua e yogurt artigianali regalati e distribuiti ai professionisti della sanità molisana, che in queste ore complicate si stanno producendo in turni di lavoro massacranti pur di offrire sollievo agli ammalati.

“Un modo per ringraziare tutti loro dell’impegno e dell’abnegazione profusi – spiega Gabriele – nonché per la competenza e per la professionalità che, in particolar modo in queste settimane, stanno mettendo a disposizione della nostra comunità. Ma c’è anche un’altra ragione – continua l’imprenditore molisano – alla base di questa idea: il fatto che del Molise si parli poco. E, inoltre, quando lo si fa molto spesso se ne parla male. E non è giusto: noi siamo un popolo dal cuore grande, siamo generosi, lo abbiamo dimostrato in passato in molti episodi; dai terremoti alle alluvioni, siamo sempre stati in prima linea per aiutare i nostri fratelli e i nostri connazionali”.

Un’iniziativa in cui Coccagno non è stato lasciato solo: “Ho condiviso la mia proposta con alcuni colleghi, specie con coloro i quali quotidianamente collaboro per motivi di lavoro e ho trovato grande sensibilità. Grazie dunque ai fratelli Michela e Salvatore Franco dell’azienda Saframi che mi hanno fornito acqua naturale e frizzante, al panificio Libertone per i panini che successivamente ho farcito con la mia mortadella ‘Molisella’ e grazie all’azienda agricola Niro di Baranello che ha messo a disposizione lo yogurt.

Un piccolo gesto, certo, ma se ognuno di noi si appella alla propria coscienza, al proprio senso civico possono aprirsi strade importanti anche per la nostra territorialità”.