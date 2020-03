Il Molise aiuta l’Abruzzo e processa 80 tamponi per laboratorio di Pescara

Il laboratorio di biologia molecolare dell’ospedale Cardarelli di Campobasso ha processato oggi 80 tamponi per l’Abruzzo. Si tratta di test effettuati nei giorni scorsi nei reparti di Malattia Infettiva degli ospedali abruzzesi che il laboratorio di Pescara non riesce a processare perché in grande sofferenza proprio a causa del numero eccessivo di prelievi faringei eseguiti nei giorni scorsi su persone con sintomi tipici del coronavirus, alcune delle quali già ricoverate negli ospedali in condizioni serie.

Un gesto di solidarietà e aiuto che ancora una volta conferma i rapporti di vicinanza fra due regioni, Abruzzo e Molise, che fanno fronte all’emergenza coronavirus con le rispettive forze in campo e le rispettive disponibilità. È bene ricordare che l’Abruzzo, con la Asl Lanciano-Vasto-Chieti, è corsa in aiuto del basso Molise per la gestione di tutti i pazienti da pronto soccorso dirottati a Vasto in quanto il presidio termolese del San Timoteo è chiuso da oltre una settimana.

“Siamo tutti uniti e ci troviamo tutti in una situazione di emergenza che è importante fronteggiare con le forze in campo” dichiara a Primonumero il direttore generale della Asrem Oreste Florenzano. Anche su Facebook un post del numero uno dell’azienda sanitaria sottolinea la necessità, ora più che mai, di essere uniti. “Siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino“. In questo contesto si inserisce anche la disponibilità fornita dal ospedale Cardarelli di 2 posti di terapia intensiva per altrettanti pazienti gravi in arrivo da Bergamo.