Il grazie del sindaco Manes al personale scolastico e agli alunni

Il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, ha voluto esprimere pubblicamente il suo ringraziamento al personale scolastico che si sta impegnando in queste settimane per non far perdere giorni di scuola agli alunni.

“Come primo cittadino del Comune di Montecilfone, in questo momento difficile per tutti, il mio pensiero va al dirigente scolastico, ai docenti, ai bambini e alle famiglie della mia Comunità.

Ai docenti di ogni ordine e grado che nonostante tutto, tramite la didattica a distanza, hanno garantito una continuità didattica svolgendo un lavoro esemplare, diventando un riferimento per le famiglie sostenendole e rassicurandole.

Grazie all’ausilio dei genitori, state contribuendo alla crescita formativa e, soprattutto, personale e sociale dei bambini/ragazzi stessi.

State imparando insieme a loro “la scienza della vita” cosa che nessuna “scuola” insegna. Per tali ragioni vi dico grazie.

Dico grazie ai bambini, ai ragazzi e ai genitori che, per il bene comune, hanno rinunciato alle libertà della loro quotidianità, capendo che la salute è un grande “bene da salvaguardare”.

State imparando il valore dell’attesa e della speranza, apprezzando tutto ciò che la vostra casa vi offre: l’amore della famiglia, i libri, i giocattoli, gli animali domestici, le apparecchiature informatiche.

State imparando a pregare e capire che l’umanità è un’unica grande famiglia senza confini geografici.

Chiudo questo post di ringraziamento con una frase in lingua arbëreshë:

Shkolla do të veje përpara pse gjithë mjshtret e kush bën të shurbëtir a bën ma kulluret çë janë brënda zëmërës

(La scuola va avanti perché gli insegnanti e coloro i quali fanno questo mestiere, lo fanno con i colori (arcobaleno) che hanno dentro il cuore!)

#unitiandràtuttobene”