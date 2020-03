I figli di Salvatore Cannarsa, l’82enne di Termoli morto lunedì scorso all’ospedale Cardarelli dopo aver contratto il Covid-19, hanno voluto esprimere pubblicamente alcuni ringraziamenti.

“Un sentito grazie ai medici del reparto di terapia intensiva del Cardarelli di Campobasso, che hanno lottato fino alla fine con lui e per lui contro questo virus misterioso e mortale anche per le persone sane. Nostro padre non aveva alcuna patologia. Abbiamo affidato nelle loro mai il nostro bene più caro e sappiamo che è stato fatto il possibile.

Un grazie di cuore a Nicola Iovine, che da amico in un momento di confusione totale, ci ha sostenuti ed aiutati immediatamente a riportarlo con dignità e signorilità nella sua Termoli, senza farci vivere ulteriori calvari burocratici. Un grazie sincero a tutti coloro che lo conoscevano più o meno bene e sono riusciti a raggiungerci con una telefonata, un manifesto, una fotografia o un commento su facebook (tanti tantissimi messaggi di stima ed apprezzamento)… abbiamo sentito tutto il vostro affetto.

Grazie al comitato di Sci Alpino Molisano e a Campitello Matese per il pensiero rivolto al suo storico dirigente e grandissimo sciatore, ed allo sci club Termoli che ha omaggiato il suo presidente. Grazie ai soci e collaboratori di nostro padre che hanno trovato il modo di accompagnarlo con discrezione nel suo ultimo saluto, ed alla nostra grande, splendida famiglia di zii e cugini che non ci ha ‘mollato un attimo’. Agli amici del cuore di nostro padre, a quelli che hanno viaggiato, ballato e vissuto con lui, e che per delicatezza non menzioniamo uno ad uno… grazie per le vostre lacrime, le poesie, le lettere scritte a mano che ci avete recapitato, e per la splendida immagine affissa al Lido Alcione (il suo regno) e per tutta la sua amatissima Termoli.

Grazie a nostro zio Silvio, il ns secondo papà, ed alla sua famiglia che è una cosa sola con la nostra. Ancora una volta ci avete dimostrato che è stato un uomo speciale. Un pensiero va a nostra madre che lo ha amato con dedizione una vita intera e che discreta e dolce come solo lei sa essere, ha dovuto piangere da sola…. A tutti voi diciamo che mai avremmo pensato potesse capitare a noi…. quindi state attenti e proteggete chi amate da questo sconosciuto virus. I per sempre figli di Salvatore Cannarsa ….un esempio di vita anche in un momento tanto difficile per tutti”.