Il figlio del paziente uno ha febbre alta e respira male ma non gli fanno il tampone. Sconcerto a Campochiaro

Suo padre é positivo al covid 19. Unico ad essere stato sottoposto a tampone e ovviamente poi costretto a casa in assistenza domiciliare e con i familiari.

È il ‘paziente uno’ di Campochiaro che sta combattendo la sua battaglia, per fortuna senza ricovero, e con il sostegno del primo cittadino, preoccupata però per le fasi successive e per la carenza di armi a sua disposizione rispetto alla possibilità di evitare ulteriori contagi e dunque una diffusione del virus sul suo territorio.

Simona Valente lavora giorno e notte, il suo primo obiettivo è salvaguardare la salute della sua popolazione e rassicurarla rispetto alle tante richieste che le fanno. Ma, ammette, di sentirsi spesso sola. Come tanti altri suoi colleghi.

Ieri sera il figlio del paziente ha avvertito sintomi importanti, per esempio. Febbre alta e difficoltà a respirare. In paese è arrivata l’ambulanza. Intervento che ovviamente ha allarmato la piccola comunità dove nulla passa inosservato.

I sanitari dell’Asrem hanno riscontrato i sintomi, relazionato, ma sul giovane non è stato disposto alcun tampone da eseguire. Né previsto alcun intervento ospedaliero perché la saturazione polmonare era pari a 60, dunque per i sanitari sufficiente tanto da poter stare a casa.

Il figlio di un paziente positivo al covid, che con il padre sta affrontando la quarantena, dunque non è stato, e né lo è ancora, sottoposto a tampone.

Scelta, al di là dei protocollo, che sconcerta e semina nient’altro che ulteriore preoccupazione e apprensione nella comunità di Campochiaro. Perché la famiglia del paziente uno è una famiglia numerosa e dunque ognuno avrebbe diritto di sapere per tempo se contagiato e adottare tutte le precauzioni necessarie.

Parla poco Simona Valente, primo cittadino, ma nelle sue parole si legge l’amarezza di una battaglia che sta conducendo – come sindaco – da sola, assieme ai colleghi di altri comuni nelle stesse condizioni. E si legge anche, però, il coraggio e la caparbietà di una donna che non molla e che fino alla fine darà tutta se stessa per salvaguardare la sua gente.