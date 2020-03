Il fai da te può ripartire, ma con cautela. Sarà aperto la mattina il BricoOk

Ha riaperto stamani, sebbene con orari ridotti, il Brico Ok a Termoli. Una buona notizia per molti, che ora – ma con la prudenza che contraddistingue questi giorni di quarantena forzata – potranno acquistare i prodotti di cui hanno bisogno per il fai da te e il bricolage.

Il Brico Ok, che si trova nella Traversa di via Corsica n. 43 (per intendersi dietro il centro commerciale Il Punto), da oggi osserverà il seguente orario: 8-13 dal lunedì al venerdì. Chiuso dunque il pomeriggio e il fine settimana.

Il titolare spiega che “è un servizio in più per la comunità, perché in questo periodo di ‘reclusione’ domiciliare le persone sono invogliate a fare lavoretti in case, il cosiddetto fai da te”.

Quindi attrezzi per il giardinaggio, per le riparazioni elettriche o idrauliche, vernici e smalti, insomma tutto ciò che può servire per la propria casa da oggi potrà essere acquistato di nuovo al Brico Ok.

L’invito, ribadito dal titolare, è di restare a casa il più possibile. “Per gli acquisti necessari, se serve, noi ci siamo”. L’ingresso, per rispettare le norme del distanziamento, è contingentato. Si entra massimo 10 alla volta.