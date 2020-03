Il coronavirus arriva a Campomarino: positivo un 60enne, è volontario di associazione

L’uomo residente a Campomarino che questa mattina ha accusato sintomi compatibili con il Covid19 ed è stato trasferito al Cardarelli, dove è stato sottoposto a tampone, è risultato positivo. La conferma nella serata di oggi, 21 marzo, accompagnata da una comprensibile preoccupazione per gli ambienti che ha frequentato. Il paziente, 60 anni circa, è fra le altre ose volontario di un’associazione impegnata nell’asistenza alle persone.

Anche il sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci ha ritenuto di informare consapevolmente la popolazione del suo Comune, limitrofo a Campomarino. “È appena stata confermata la positività al COVID19 di un cittadino di Campomarino piuttosto conosciuto a Portocannone.

Il paziente , che si trova in condizioni non gravi, è stato trasferito al Cardarelli di Campobasso.

Prego ognuno in questa occasione, di utilizzare i social in maniera responsabile , senza condividere, per rispetto della persona contagiata e della sua famiglia, messaggi contenenti nome e cognome o fotografie”.