Il contagio rallenta. Ecco perchè ora è fondamentale restare a casa

3 nuovi casi di positività al Coronavirus oggi, 22 marzo, in Molise. Nello scenario nazionale e internazionale è un dato confortante, anche se ora più che mai è necessario non abbassare la guardia e tenere fede – nella maniera più rigorosa – alle norme di isolamento e distanza che sono l’unica prevenzione possibile secondo gli scienziati e gli esperti.

64 dunque i tamponi positivi complessivamente in regione, distribuiti quasi tutti nella provincia di Campobasso. Oggi, domenica, non si registra fortunatamente alcun decesso malgrado il numero di ospedalizzati sia aumentato. 22 in tutto, 15 in malattie infettive (tutti residenti in provincia di Campobasso) e 7 in terapia intensiva (compresi i due pazienti arrivati da Bergamo).

La buona notizia è che ci sono anche 7 persone dimesse dall’ospedale finora perché asintomatiche e quindi sulla via della guarigione. Proprio per questa ragione, che indica (in maniera ancora provvisoria ed empirica) un funzionamento delle restrizioni entrate in vigore ormai da 15 giorni, diventa essenziale proseguire in un comportamento il più possibile ligio alle regole di prevenzione e limitazione del contagio.

Il nuovo Coronavirus è altamente contagioso e l’unico modo per evitare in questo momento cruciale per il Paese, e naturalmente anche per il Molise, una emergenza totale e il collasso del sistema sanitario è evitare i contatti. Quando si esce per motivi improcrastinabili, come fare la spesa alimentare, occorre tenere la distanza di almeno un metro da chiunque e indossare la mascherina di tipo chirurgico.