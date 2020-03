I prodotti molisani arrivano sulla tavola grazie a ‘Campagna amica’

Sono stati numerosi i cittadini che hanno deciso di ‘prenotare’ telefonicamente i prodotti delle aziende molisane che aderiscono a ‘Campagna amica’. Grazie al servizio di “spesa a domicilio” hanno potuto seguire l’obbligo di restare a casa, imposto per evitare la diffusione del coronavirus, e di poter gustare frutta, pane, verdura e formaggi freschissimi e tutti made in Molise.

#LACAMPAGNANONSIFERMA è l’hashtag scelto da Coldiretti per ribadire che il settore agroalimentare non può fermarsi, nemmeno difronte alla difficoltà dettate da questo difficile periodo, in quanto deve continuare a produrre cibo per l’intera collettività. “Una mission che i produttori di Campagna Amica hanno voluto rafforzare con lo spirito solidale che da sempre contraddistingue il mondo agricolo e che in questi giorni si sta concretizzando proprio con la consegna della spesa a domicilio”, spiegano da Coldiretti.

Sono due i nuovi servizi attivati da Campagna Amica Molise. Il primo riguarda l’attività dell’Agrimercato di piazza Cuoco a Campobasso, che sarà regolarmente aperto il giovedì ed il sabato, dalle ore 8.30 alle 15.00. Qui, i consumatori potranno prenotare la loro spesa, contattando il numero telefonico 3773848075, e passare successivamente a ritirarla, evitando fastidiose file di attesa e il rischio di affollamento all’interno dei mercato.

Il secondo, invece, è offerto una serie di aziende, dislocate in vari centri della regione (l’elenco e i recapiti telefonici sono consultabili sulle pagine facebook “Campagna Amica Molise” e Coldiretti Molise”), contattando telefonicamente le quali sarà possibile ordinare i prodotti desiderati per poi riceverli a casa. Il pagamento avverrà alla consegna della merce.