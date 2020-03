I migliori canali YouTube per allenarsi a casa

Se sei un amante dello sport, appassionato del fitness e della buona salute, sicuramente una delle tue priorità è quella di restare attivo durante questa quarantena che ha costretto moltissimi italiani tra le mura domestiche. In questo momento, purtroppo, non avendo la possibilità di frequentare la palestra, di seguire corsi per l’allenamento o di andare al parco per fare una corsetta e del workout, vogliamo consigliarti alcuni canali YouTube per restare in forma e continuare a praticare del buon esercizio fisico dentro casa. Un’ottima idea per non rischiare di perdere il ritmo degli allenamenti e per esser pronti a ripartire con il piede giusto non appena questa situazione sarà tornata normale. È chiaro: fare esercizio fisico tra le mura domestiche non è esattamente uguale ad un allenamento svolto in una palestra attrezzata, ma può comunque rivelarsi un’attività efficace a dispetto di quello che si pensa! Bastano pochi accorgimenti, una connessione Internet, un Pc portatile oppure un comunissimo smartphone. Il nostro fidato cellulare ci aiuterà come sempre a restare velocemente connessi con il mondo attraverso le notizie di cronaca, a giocare con la famosa slot dei libri se preferiamo rilassarci durante il tempo libero , oppure a farci vivere più serenamente questo difficile momento, accorciando le distanze con amici e parenti grazie ad una videochiamata. Forza allora; scegliamo una stanza di casa spaziosa e ben areata, piazziamo il nostro smartphone su uno stand davanti al tappetino, e iniziamo ad allenarci!

IMPACTO TRAINING

Il canale IMPACTO TRAINING, attivo dal 2012, ci offre diverse soluzioni per allenarsi all’aperto ma anche molti esercizi da svolgere comodamente tra le mura domestiche. Il fondatore è lo sportivo Fabio Inka: Life e Sport coach certificato, preparatore atletico laureato in Scienze Motorie e in Scienze della Comunicazione, relatore presso la Scuola dello Sport del Coni, assistente alla cattedra di Teorie Tecnica e Didattica del Fitness dell’Università Telematica San Raffaele di Roma. Un canale che presenta un ottimo curriculum da non farsi scappare.

MypersonaltrainerTv

Un canale YouTube molto interessante, affiancato da un sito web ricco di informazioni sul benessere e sulla cura della propria salute. MypersonaltrainerTv propone ogni giorno nuovi video che spiegano come mantenere in forma il corpo e la mente; tante lezioni di fitness, Yoga e Pilates che possono essere svolte all’aperto o in casa, oltre a interessanti video che spiegano come fare a prendersi cura di se stessi attraverso ricette per cucinare e mangiare sano.

Fixfit – Fitness Lifestyle

Il canale Fixfit – Fitness Lifestyle è presente in rete dal 2015 e conta un team composto da tre persone: due istruttori personal trainer specializzati in Fitness, Total Body, Pilates e Stretching, e una Biologa Nutrizionista appassionata di Educatrice Alimentare. Al suo interno troviamo centinaia di allenamenti suddivisi per livello di difficoltà, zona di interesse e durata, che possono essere praticati tranquillamente in casa. Come in MypersonaltrainerTv, anche Fixfit – Fitness Lifestyle propone video ricette veloci e consigli nutrizionali per migliorare il proprio stile alimentare.

Fitness in Casa

Fitness in Casa, come suggerisce il nome, ci propone una serie di video per fare esercizi di fitness tra le mura domestiche. Anche in questo canale vengono suggerite ricette per una sana alimentazione, piatti da affiancare ad esercizi per il potenziamento muscolare e per tonificare il proprio corpo. I video presenti si dividono in differenti categorie: alcuni sono dedicati a muscoli specifici da allenare, altri video sono specifici per gli esercizi da svolgere al mattino tutti i giorni della settimana, altri ancora sono ideali per bruciare grassi e calorie in modo facile e veloce.

LUMOWELL – Benessere 360

LUMOWELL è un canale che tratta tematiche legate al benessere e alla salute fisica derivanti dall’attività sportiva. Al canale è affiancato un sito web in cui sono presenti articoli di approfondimento, risorse utili e materiale informativo. Il network si avvale di collaboratori e consulenti scientifici, esperti in medicina e salute tra cui Farmacisti, Nutrizionisti, Biologi, Fisioterapisti, Psicologi e altre figure professionali. Oltre a stretching, Pilates e esercizi per bruciare grassi e calorie, è presente un’ampia scelta di video suddivisi in differenti categorie sulla base del tipo di esercizio o di muscolo specifico che si vuole allenare. A completare il network troviamo inoltre tre canali dedicati a altre tipologie di allenamento: LUMODANCE – Impara a Ballare, LUMOSTRONG – Body Building e LUMOEIRA – Capoeira.