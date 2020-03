Una comitiva di circa 40 persone suddivise in due pullman ma che hanno alloggiato nello stesso albergo. È la rete dei loro contatti negli ultimi giorni che l’Asrem sta tentando di ricostruire per capire bene chi potrebbe aver contratto il coronavirus, come e quando. Per il momento di quella comitiva sono quattro i contagiati termolesi, tre dei quali fanno parte del personale sanitario del San Timoteo. Ma ci sono altre persone che, rientrate sabato scorso da quel viaggio, hanno accusato sintomi riconducibili al Covid-19.

Non vuole affatto dire che siano ora infetti, bensì che dovranno essere sottoposti in queste ore (per chi non l’ha già fatto) al tampone, secondo quanto prescritto dalla procedura. Qualcuno ha febbre e una sorta di raffreddore, ma potrebbero anche essere sintomi di una banale influenza.

Quel che si sa finora è che questa comitiva di molisani è stata in vacanza per una settimana bianca in Trentino Alto Adige negli ultimi giorni di febbraio. Hanno viaggiato con due pullman e sono rientrati quasi tutti sabato 29. Il primo contagiato termolese, un medico 61enne, sarebbe rientrato con un mezzo privato il giorno successivo dopo una breve sosta in Emilia. Difficile dire quindi quando e dove sarebbe avvenuto il primo contagio.

Fra i casi da sorvegliare anche ragazzi di alcune scuole termolesi che hanno alloggiato insieme alle loro famiglie nello stesso albergo dei medici risultati positivi. Sono persone attualmente in quarantena e in contatto con l’Ufficio igiene dell’Asrem, sempre secondo quanto prevede la procedura.

Intanto c’è chi prende già delle precauzioni particolari, come l’intera Amministrazione comunale di Ururi. Il sindaco Raffaele Primiani, consiglieri e tecnici comunali sono in isolamento volontaria da stamane per evitare contatti coi cittadini. Il motivo è l’essere stati a contatto con un dipendente comunale che faceva parte della comitiva di rientro dal Trentino.

“Evitiamo speculazioni e fake news – ha scritto Raffaele Primiani su Facebook -. A titolo precauzionale io, i miei assessori, consiglieri e tecnici con le indicazioni dell’Asrem abbiamo deciso di entrare in quarantena per preservare i nostri cittadini. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e soprattutto di notizie certe e fondate”.

In particolare, a quanto si apprende, Primiani ha inteso smentire in questo modo una bufala circolata sui social su un intervento del 118 per prelevarlo a causa di una sua fantomatica positività al virus.

Tuttavia non tutti i dipendenti comunali di Ururi sono stati invitati a prendere le stesse precauzioni, tanto che più di qualcuno è stato al lavoro in queste ore. Anche a Larino, dove l’uomo tornato dalla vacanza svolge le stesse mansioni che a Ururi, hanno deciso di non prendere provvedimenti al momento, ma di attendere che il dipendente comunale venga sottoposto al tampone, i cui risultati sono attesi entro oggi.

Su Facebook intanto una pioggia di attestati di solidarietà ha accompagnato il post del sindaco Raffaele Primiani.

