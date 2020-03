I dati sui positivi al Covid in Puglia: il ritmo della crescita rallenta

Contagi in crescita ovunque, ma l’accelerazione è meno evidente rispetto ai giorni passati. Una tendenza dei nuovi positivi in atto da tre giorni. Tornato a crescere, invece, il numero dei morti. La situazione nelle regioni limitrofe al Molise segue questo andamento in linea di massima. Prendendo in esame la confinante Puglia, i nuovi casi registrati oggi, 24 marzo, sono 99. Non pochi, certo, ma ieri per esempio erano stati 120.

Il dato complessivo ha superato quota 1000, restando stabile nei numeri giornalieri, che da una settimana a questa parte si aggirano sui novanta/cento nuovi casi al giorno. Purtroppo bisogna aggiungere che aumentano i morti: sette nelle ultime 24 ore, cinque in più rispetto a ieri.