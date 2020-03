MAPPA EPIDEMIOLOGICA DEI 5 NUOVI CASI: CAMPOBASSO, BARANELLO, MONTENERO DI BISACCIA

Sono tornati a salire i numeri del contagio da Covid 19 in Molise. Non propriamente una sorpresa, vista la frenata dei giorni scorsi sul fronte dei nuovi positivi. “Situazione sotto controllo” confermano dalla Asrem, dove in queste ore si sta tracciando la nuova mappa epidemiologica, quella relativa ai dati aggiornati. Si apprende intanto che dei 5 nuovi casi di positività, due sono legati al cluster di Campobasso. Si tratta di una persona già ricoverata in ospedale sottoposta a tampone che ha dato esito positivo e di un paziente che ha accusato i sintomi e si trova sotto sorveglianza attiva in condizioni non gravi nel proprio domicilio.

Altri due sono invece legati al caso del medico del 118 di Riccia. Sono purtroppo entrambi operatori sanitari. Un medico del 118, che pare sia originario di Termoli, e una infermiera del servizio di pronto emergenza. La donna risiede a Baranello. Il marito, anche lui infermiere del 118, era risultato positivo al covid sabato scorso. Salgono dunque a due i casi registrati a Baranello.

La quinta persona è invece un cittadino anziano di Montenero di Bisaccia deceduto e sottoposto a tampone confermativo post-mortem, che anche in questo caso ha dato esito positivo.

CHIUSA POSTAZIONE 118 DI VIA MONTEGRAPPA A CAMPOBASSO

I nuovi casi collegati ancora una volta a operatori sanitari in servizio presso il 118 impongono una nuova temporanea soppressione del servizio di emergenza. La postazione del 118 di via Montegrappa, a Campobasso, è chiusa. Al momento infermieri, medici e operatori di soccorso si trovano in quarantena nell’attesa di ulteriori tamponi e di capire come evolverà la situazione perché tra i 5 nuovi positivi accertati con il processo dei tamponi al Cardarelli ci sono un medico del 118 e una infermiera. Le loro condizioni fortunatamente non sono gravi e si trovano in regime di sorveglianza attiva da parte dell’ufficio igiene, prevenzione e sanità pubblica. La postazione dovrà essere anche sanificata come già accaduto per quella del 118 di Bojano, dove le operazioni di igienizzazione si sono ripetute già due volte negli ultimi giorni.

OTTAVA VITTIMA CON COVID19 IN MOLISE: E’ ANZIANO DI MONTENERO

ORE 10 – TRA I NUOVI CASI ANCHE UN MEDICO E UN INFERMIERE DEL 118: I SANITARI CONTAGIATI SONO QUASI 20

Ci sono anche un medico e un infermiere del 118, collegati al cluster del dottore di Riccia risultato positivo e che ha innescato una nuova emergenza Covid19 in ambiente sanitario, fra i nuovi 5 casi di positività riscontarti nella notte, dopo l’analisi dei tamponi al laboratorio del Cardarelli. Complessivamente i medici, infermieri e soccorritori che hanno contratto il virus in Molise sono quasi 20: un numero molto alto in relazione al dato complessivo dei contagiati, che si attesta ora su 70.

I POSITIVI SALGONO A 70, PIù 5 NELLA NOTTE

Salgono a 70 i casi totali positivi al Covid19 in Molise dall’inizio di questa emergenza sanitaria senza precedenti. Dalle parole di Oreste Florenzano, direttore generale della Asrem, si apprende che nella notte scorsa sono stati processati 24 tamponi e di questi 5 hanno dato esito positivo. Dai 65 di ieri dunque i casi passano a 70.

“Siamo fiduciosi che a breve ci saranno altre guarigioni”, commenta sempre Florenzano. Di ieri la notizia ufficiale dei primi 3 guariti, appartenenti ai cluster di Termoli e Montenero di Bisaccia e tra i primi ad essere infettati. Ma dei 7 dimessi perchè asintomatici presto altri potrebbero essere dichiarati guariti, previa effettuazione del contro-tampone.

Questo il grafico sull’andamento del’epidemia in Molise realizzato da Fabio Caserio, basato sui bollettini e i numeri della Protezione Civile.

