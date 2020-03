I CONTAGI RESTANO 14, ATTESI RISULTATI NUOVI TAMPONI

Sono sempre 14 i casi di positività al nuovo coronavirus in cura in Molise, 7 dei quali ricoverati all’ospedale Cardarelli di Termoli e fra loro due in Terapia Intensiva. Le condizioni di questi due pazienti, la 60enne di Montenero di Bisaccia e il medico 61enne di Termoli, restano stabili nella loro gravità.

Al momento quindi non sono stati riscontrati nuovi casi ma si attende il responso su altri 100 tamponi, 50 già eseguiti e in fase di analisi e 50 in esecuzione in queste ore. Sono tamponi effettuati su persone in diretto contatto coi contagiati da Covid-19.

NUOVO DECRETO, LOMBARDIA E 14 PROVINCE NUOVE ‘ZONE ROSSE’

Intanto nella notte è stato varato un nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che trasforma in qualcosa di molto vicino alla cosiddetta zona rossa tutta la Lombardia e altre 14 province d’Italia fra Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Diventano zona rossa infatti Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola.

In queste zone viene limitata il più possibile la circolazione. A chi presenta sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi centigradi verrà raccomandato di restare nella propria abitazione. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive, a esclusione degli atleti professionisti. Chiusi gli impianti dei comprensori sciistici, ancora chiuse chiaramente le scuole, mentre bar e ristoranti potranno essere aperti dalle 6 alle 18 pur mantenendo le misure di sicurezza. Inoltre saranno sospesi i concorsi, a esclusione di quelli per il personale sanitario, chiusi i musei, i cinema, i teatri. Negozi e centri commerciali dovranno evitare forzatamente gli assembramenti. Questo per la Lombardia e le 14 province che diventano una sorta di nuova zona rossa con norme valide fino al 3 aprile.

CHIUSI PER DECRETO PUB, CINEMA E TEATRI ANCHE IN MOLISE

Ma per il resto d’Italia e quindi anche per il Molise ci saranno ulteriori restrizioni. Anche qui saranno sospese le manifestazioni e gli eventi. Verranno chiusi cinema e teatri così come pub, le sale giochi e le discoteche. Bar e ristoranti potranno rimanere aperti senza limitazione di orario ma garantendo la distanza di sicurezza tra i clienti. Attività didattiche nelle scuole sospese fino al 15 marzo.

TANTI RIENTRANO DAL NORD, OBBLIGATORIO COMUNICARLO ALLA REGIONE MOLISE

Purtroppo la pubblicazione della bozza del decreto prima della firma ufficiale, ha scatenato nella scorsa serata il panico a Milano e in altre zone del centro nord Italia in cui le limitazioni sono molto maggiori. Per questo motivo tante persone hanno cercato di lasciare quelle che da oggi sono nuove ‘zone rosse’, mettendosi su auto o mezzi pubblici per rientrare al Sud, regioni d’origine di tanti che vivono altrove per lavoro o studio. Il rischio del contagio in questo modo potrebbe aumentare e sono allo studio soluzioni per scongiurare questo pericolo.

Intanto la Regione Molise ricorda che “per tutti voi che state rientrando dalle zone del nord Italia dichiarate rosse, avete l’obbligo di segnalare il vostro rientro ai numeri 0874 313000 o 0874409000.

Agire con responsabilità servirà a non vanificare il lavoro di quanti da settimane si stanno adoperando a tutela anche della vostra salute e a contenere i rischi”.

TERMOLI, SANIFICAZIONE EDIFICI PUBBLICI PER TUTTA LA NOTTE

In una nota diffusa su Facebook, il Comune di Termoli ha fatto sapere che “il personale della Quark per tutta la notte ha continuato l’opera di sanificazione delle scuole della città. Un lavoro teso al contenimento della diffusione del Coronavirus e di quanto stabilito dal Sindaco Francesco Roberti e dall’Amministrazione comunale in questo particolare momento”. Oltre alle scuole, l’opera di igienizzazione va avanti negli edifici pubblici comunali, compresi palasport e palestre.

TAVENNA: SANIFICATI EDIFICI PUBBLICI E AUTOBUS, CONSEGNA SPESA E FARMACI AGLI ANZIANI

È stata eseguita a Tavenna la sanificazione negli edifici pubblici comunali, nella scuola e nelle vie del paese, azione voluta dall’Amministrazione guidata dal sindaco Cirulli Paolo e organizzata anche in collaborazione con i dipendenti pubblici al fine di prevenire l’eventuale propagarsi del coronavirus.

È stato attivato anche da qualche giorno il servizio per gli anziani di consegna della spesa, farmaci e impegnative mediche presso le loro abitazioni.

In particolare l’Amministrazione comunale di Tavenna ha attivato un servizio per gli anziani e consisterà nel recapito di farmaci e della spesa a domicilio, ritiro delle impegnative presso i medici di base operanti nel territorio comunale. Al fine di organizzare al meglio l’intervento, l’Amministrazione invita chi fosse interessato o volesse maggiori spiegazioni, a rivolgersi in orario d’ufficio al Comune di Tavenna (tel. 0875 97244).

COMUNE DI LARINO: “STATE A CASA”

Il Comune di Larino invita espressamente a evitare spostamenti non strettamente necessari. “Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, si invita la cittadinanza a limitare, per quanto possibile, gli spostamenti, assumendo senso di responsabilità individuale e collettiva, prudenza e collaborazione generale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19”.