I cittadini solidali con i carabinieri appendono un drappo di ringraziamento

La comunità di Trivento solidale con il lavoro che stanno conducendo i carabinieri.

Così stamattina, sulla recinzione esterna della stazione carabinieri di Trivento, alcuni residenti hanno appeso un drappo, simile a quelli che si vedono sventolare su quasi tutti i balconi d’Italia, disegnato forse da un bambino, sul quale è riportata la frase “Anche grazie a voi andrà tutto bene”.

A corollario sono stati disegnati anche un arcobaleno, una fiamma dell’arma dei carabinieri e un tricolore.

L’arma dei carabinieri, anche in questo difficilissimo momento che l’intera nazione sta attraversando, non lesina il suo contributo ed apporto in termini di prevenzione, controllo del territorio (specie in relazione allo spostamento di persone), ma soprattutto in termini di umanità e disponibilità nei confronti della collettività tutta.

Se da un lato l’impegno sul territorio dei carabinieri della compagnia matesina è incessante e continuo e nelle ultime 48ore ha portato al deferimento di 24 persone (che probabilmente non hanno ancora la percezione della gravità di quanto sta accadendo), dall’altro lo sforzo per far sentire vicinanza al prossimo e diffondere consigli utili a tutti è di gran lunga superiore.