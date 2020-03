Si è concluso l’evento HRC – Hotel Restaurant Catering 2020, presso ExCel London, che ha ospitato, tra centinaia di espositori internazionali, anche la torrefazione termolese Domingo Caffè. L’azienda molisana, giunta alla seconda generazione con le sorelle Claudia e Tiziana Nuozzi, sta registrando in questi giorni consensi e interesse, a conferma dell’attenzione sempre alta del pubblico internazionale nei confronti del Made-in-Italy. Le sorelle Nuozzi riferiscono infatti che, nonostante l’allarme Coronavirus e il clima di grande tensione che si sta vivendo in Italia, l’atteggiamento degli inglesi nei confronti degli italiani è assolutamente cordiale e aperto, sia in generale durante le normali occasioni di contatto sociale, sia nello specifico durante le trattative di lavoro.

Claudia e Tiziana, come tutti gli imprenditori italiani, si augurano che questa emergenza sanitaria non si ripercuota pesantemente anche sulla salute delle aziende, soprattutto quelle di piccole dimensioni, e lanciano, in tal senso, l’invito a creare maggiori legami e a favorire più senso di unione e appartenenza, sia tra imprenditori del territorio, sia nella relazione tra produttori e consumatori. “Think global, buy local: questo è il nostro motto. Privilegiare gli acquisti presso le piccole aziende piuttosto che attraverso il web o le grandi catene commerciali significa costruire nuove reti di comunità solidali fatte di persone che si conoscono tra loro e che imparano ad avere fiducia l’una nell’altra, che invece di alzare muri, li abbattono, per incontrarsi e sostenersi a vicenda. In questi giorni più che mai le nostre porte sono aperte: venite semplicemente a trovarci. Non isoliamoci, incontriamoci, confrontiamoci, anche solo per condividere il piacere di una chiacchierata in compagnia davanti ad un buon caffè”!