Haiku virus!

di Antonio Andriani

A casa del Virus,

domani sarà buio

così come oggi.

Andri060320 Parafrasi = nella prima stesura, il verso iniziale così recitava: A causa del Virus. Ma se la poesia non fosse superamento degli stereotipi e delle ovvietà, scriverei in prosa. Nelle successive, e più attente revisioni del testo, ho creato l’assonanza con causa e, forse, casa è proprio il luogo dove risiede il morbo, nell’Italia intera. Termoli non è zona rossa, magari tra poco sarà gialla, ma comunque da qualche giorno ogni dì è buio, e sarà così per ancora altre settimane. Ovvio che il buio non sia quello fisico ma quello allegorico: poco movimento in giro nei negozi ed in strada, tristezza sui volti della gente, rassegnazione, rari sorrisi e dimenticati abbracci e strette di mano rimandate a data da destinarsi.