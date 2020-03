Il caso

“Giustizia per Chico Forti”, anche il Molise si mobilita

In Molise è nato un gruppo che sostiene la battaglia per chiedere giustizia per Chico Forti, da più di 20 anni è detenuto in un carcere americano di massima sicurezza

Anche il Molise si mobilita per Chico Forti che da più di 20 anni è detenuto in un carcere americano di massima sicurezza. La sua storia, raccontata dalla trasmissione tv Le Iene, ha colpito l’opinione pubblica italiana. Sul web sono molti i gruppi che si stanno mobilitando per chiedere giustizia. Anche nella nostra regione è nato un gruppo in sostegno di Chico Forti. “Chico Forti – spiega uno dei promotori della mobilitazione Mario Pomponio – sta affrontando un’incredibile odissea giudiziaria per cercare di tramutare l’assurdo verdetto che l’ha visto condannare all’ergastolo senza condizionale. Da allora è recluso in un carcere di massima sicurezza negli Stati Uniti, ma non ha mai smesso di gridare la sua innocenza. Sulle indagini, il processo e la condanna a Chico Forti ci sono molti dubbi, nonostante che per la legge americana si debba condannare qualcuno solamente “al di là di ogni ragionevole dubbio””. Chi vuole aggregarsi per le locandine da portare gratuitamente nelle attività tipo bar, ristoranti, palestre, negozi e attività in genere del proprio paese può rivolgersi a Mario Pomponio (Guardialfiera) su Facebook – https://www.facebook.com/copyright1970 – oppure contattarlo su WhatsApp al numero 392.1531970.