Mani operose e creative si preparano per il grande momento, quello della fine dell’epidemia. Non si sa quando sarà, ma ci sarà di certo e per quel momento Guglionesi vuole farsi trovare pronta.

Torneranno i baci, torneranno le strette di mano, e torneranno gli abbracci: ed è proprio ad un abbraccio simbolico e in bellezza che il paese del Basso Molise si sta preparando. Tanti fiori, creati a mano con fantasia, che andranno ad unirsi in ghirlande che verranno utilizzate per addobbare il paese.

È questa l’iniziativa lanciata su facebook da Barbara Morena, presidente del Consiglio comunale di Guglionesi e grande appassionata di fiori. E l’idea è piaciuta, a giudicare dalla risposta (anche questa social) che sta avendo.

“Voglio lanciare un’iniziativa comune per sentirci più vicini: chi vuole realizzi dei fiori con qualsiasi materiale abbia a disposizione a casa, evitiamo però la carta. Fate quanti fiori volete e nei colori che più vi piacciono. Quando questo brutto periodo sarà finito ci realizzeremo delle ghirlande per addobbare alcuni punti del nostro paese. Inoltre postate le foto mentre li realizzate. #Io resto a casa. Ci riabbracceremo e torneranno anche i baci”.

Sono in tanti (donne e bambini in primis) ad aver aderito e, un po’ per passare il tempo, un po’ perché si condivide lo spirito alla base dell’iniziativa, fiori di vario tipo – in tessuto o in altro materiale, ornati di perline o glitterati poco importa – stanno riempiendo le case, in vista del grande momento. Perché ora si è giocoforza distanti l’uno dall’altro, un po’ come i singoli fiori che si stanno realizzando, ma arriverà il giorno in cui si potrà tornare a stare insieme, e così sarà anche per i fiori che andranno a formare delle lunghe ghirlande colorate.

L’unione dei singoli tornerà ad essere la forza del tutto. In realtà, anche se non ce ne accorgiamo, è già così.

