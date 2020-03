L’equipe medica di Gemelli Molise sta producendo gel disinfettante e alcuni flaconi sono stati già donati anche alla Caritas e alle Parrocchie di Campobasso. Nella foto che segue la consegna all’arcivescovo Monsignor Bregantini.

È proprio il caso di dire: “fare di necessità virtù”, come suggeriva San Girolamo. In questi giorni è davvero difficile recuperare del gel disinfettante, considerando l’aumento esponenziale della richiesta. Ecco allora l’idea, potremmo dire quasi provvidenziale, degli specialisti di Gemelli Molise, che hanno pensato di fabbricare “in casa”, si fa per dire, dell’ottimo prodotto antisettico, esattamente uguale a quello che si trova in commercio.

Foto 3 di 3





La “ricetta” è stata fornita dall’ordine dei Farmacisti e rispetta perfettamente le linee guida ministeriali. Le apparecchiature in dotazione nei Laboratori della farmacia hanno permesso di realizzare un composto sicuro e allo stesso tempo funzionale alle esigenze del momento. Si riesce, in questo modo, a generare una quantità rilevante di gel disinfettante, al punto che il personale ha pensato di donare alcuni flaconi alle Parrocchie di Campobasso e alla Caritas. Un piccolo gesto di solidarietà, che arriva nel giorno della Festa di San Giuseppe Artigiano e dell’anniversario della posa della prima pietra. Un modo, anche questo, per sentirsi vicini in un momento molto difficile, sperando che presto si possa tornare alla normalità e festeggiare tutti insieme questa felice ricorrenza.