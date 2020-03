Forti timori a Riccia per contagio da asintomatico che ha avuto numerosi contatti

Sono momenti di grande apprensione a Riccia, uno dei centri molisani più popolosi, dove ieri è scoppiata l’emergenza Coronavirus a causa di un 81enne risultato positivo e ricoverato in condizioni serie a Infettive del Cardarelli. Negli ultimi giorni le condizioni dell’anziano si sono aggravate tanto da ricorrere alle cure ospedaliere e lì è stata accertata la positività. Secondo la ricostruzione delle autorità sanitarie l’uomo ha contratto il virus dal figlio, rientrato in paese da Lodi lo scorso 6 marzo malgrado fosse stato sconsigliato anche dal medico di fare ritorno in Molise.

All’epoca comunque non erano ancora entrate in vigore le restrizioni imposte con il decreto dell’8 marzo del premier Conte e con l’ordinanza regionale di Donato Toma, quindi il 53enne è tornato in Molise, a Riccia, e ha avuto numerosi contatti sociali con la popolazione per l’intero fine settimana, momento in cui locali e bar erano ancora aperti sebbene con orario ridotto.

In quel frangente l’uomo, asintomatico e all’oscuro di essere positivo, ha anche avuto contatti diretti con l’anziano genitore, come avrebbe ammesso ieri durante il ricovero del padre. L’uomo ha cominciato una quarantena a casa sua, un domicilio diverso da quello del padre, solo lunedì 9 marzo, tre giorni dopo il suo rientro dal Nord.

Secondo quanto si apprende a Riccia, sarebbero intervenuti anche i carabinieri per esortarlo a rispettare il divieto di uscire. Non si era infatti censito presso la Asrem e tra il Comune e l’azienda sanitaria ci sono stati anche problemi di comunicazione. Il risultato è che ora Riccia si trova in quarantena: decine e decine di famiglie stanno vivendo una fortissima apprensione per la possibilità che il contagio si amplifichi. La famiglia dell’uomo è molto numerosa e conosciuta, e la rete sociale estesa.