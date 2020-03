Intervenendo in diretta al notiziario delle 14 di Telemolise, il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano ha fatto il punto della situazione facendo appello anche al buon senso dei cittadini.

“L’aumento di casi di queste ore era atteso, non dobbiamo essere preoccupati. Dobbiamo invece continuare a rispettare le regole, quindi stiamo a casa. Se invece si presentano dei sintomi occorre chiamare il proprio medico o l’Asrem e non andare in ospedale”.

Così il numero uno dell’azienda sanitaria che ha confermato come “sono 41 i casi di positività registrati finora”. Incalzato sui contagi di covid-19 al Neuromed di Pozzilli, Florenzano ha detto di “non conoscere precisamente i contenuti di quanto riferisce la Neuromed. Mi riservo di fare una comunicazione più precisa assieme al presidente Toma”.

Florenzano ha poi confermato che “stiamo sviluppando ulteriori test e verifiche e stiamo conducendo le indagini epidemiologiche per verificare tutta la filiera dei contatti come facciamo ordinariamente. Il risultato del tampone post-mortem sull’uomo di 84 anni morto ieri a Termoli non è ancora noto”.

Inoltre il direttore generale ha smentito che ci siano altri operatori sanitari positivi emersi in queste ore. “I campioni che vengono fatti a loro servono per tutelare sia gli stessi operatori che i pazienti. Gli operatori sanitari sono per noi una parte essenziale e stanno facendo un grande lavoro”.

Riguardo ai casi di contagi nelle postazioni 118 di Riccia e Bojano, Florenzano ha garantito che l’azienda ha “provveduto a sanificare il 118 di Bojano e ci stiamo attrezzando per continuare a fornire l’assistenza sanitaria”.