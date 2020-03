Anche a Tavenna in queste sere sono andati in scena i flash mob canori che stanno risuonando in tutta Italia. E il paese è pieno di striscioni e di bandiere del tricolore che sventolano, incoraggiando ad essere positivi. In tre parole: andrà tutto bene.

Dal terrazzo del Comune, per tre sere consecutive, hanno risuonato le note dell’inno di Mameli, assieme a quelle di Azzurro e Il cielo è sempre più blu. Sui balconi trionfano soli, arcobaleni e scritte #iorestoacasa, frutto delle mani dei bambini che, anche in questo frangente difficile, donano speranza a tutti.