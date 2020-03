Festival del Sarà speciale Covid-19, tanti ospiti. Ecco il programma

Ecco il programma degli interventi che domani, 21 marzo, andranno in onda sulla pagina facebook del Festival del Sarà per quello che è stato ribattezzato ‘Speciale Covid-19′. Una serie di interventi per discutere del futuro post-pandemia.

Questa la scaletta che prevede questi ospiti e questi interventi:

ore 10.00 – video

Gianluca Sgueo – New York University Global Professor Media, Activism & Democracy

Globalizzazione e democrazia saranno sconfitte dal Covid-19?

ore 10.15 – video

Niko Romito – chef 3 stelle Michelin

La pandemia ci obbliga ad una pausa: usiamo questo tempo per analizzare i nostri percorsi di vita

ore 10.30 – video

Luca Faenzi – Responsabile Comunicazione ONG Mediterranea

Il Covid-19 attacca anche i presidi sociali che proteggono gli ultimi

ore 10.45 – video

Marco Di Fonzo – giornalista SkyTg24 / presidente stampa parlamentare

Come il Covid-19 sta cambiando il ruolo del Parlamento: utilizzare il digitale per non soccombere

ore 11.00 – video

Monica Giandotti – giornalista TG3

Una generazione di fronte alla sua prima volta: come si affronta una pandemia?

ore 11.15 – video

Massimiliano Panarari – editorialista La Stampa

Chiusa l’emergenza biopolitica riprendiamoci i diritti, la libertà, i legami comunitari, senza cedere ai riflessi securitari.

ore 11.30 – video

Lorenzo Pregliasco – direttore Youtrend

Tre direttrici per capire il Covid-19: velocità d’impatto, congelamento della politica e cultura del dato

ore 11.45 – video

Filippo Sensi – deputato PD

Lotta al Covid-19 con geolocalizzazione e tracciamento digitale, ma senza sacrificare i diritti di libertà

ore 12.00 – video

Alberto Brambilla – giornalista, Premio Biagio Agnes

Il Covid-19 ha trasformato la distanza in una commodity

ore 12.15 – video

Silvia Sciorilli Borrelli – giornalista Politico.eu

La pandemia ci pone di fronte all’evidenza che la competenza va rimessa alla guida dei Paesi.

ore 12.30 – video

Roberto Gravina – Sindaco di Campobasso

Il Covid-19 è un cambio di paradigma monetario, economico e industriale

ore 12.45 – video

Angelo Presenza – professore Management del turismo Università del Molise

Come il Covid19 trasformerà il mercato turistico: una pausa per rifondare la propria presenza online

ore 13.00 – video

Ettore Maria Colombo – giornalista Quotidiano Nazionale

Cronaca da un Transatlantico vuoto ai tempi del Covid-19. Democrazia parlamentare menomata

ore 14.00 – testo

Fabio Chiaravalli – direttore Deposito Nazionale Sogin

Il Covid-19 è solo un sistema, applichiamo le procedure e lo batteremo.

ore 14.15 – video

Gianfranco De Gregorio – consulente d’impresa

La pandemia modifica il sistema socioeconomico: in campo l’economia dell’emergenza, della distanza e della flessibilità.

ore 14.30

Antonello De Oto – professore Diritto delle religioni Università di Bologna

Come e se ci cambierà il virus.