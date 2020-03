Farmaciauno: ecco quali sono i prodotti più venduti

Acquistare beni di consumo di ogni genere sul web è ormai pratica comune: si può avere la comodità e la versatilità di fare spese dal PC di casa o persino con lo smartphone, ovunque ci si trovi e in completa sicurezza.

Per quanto concerne i farmaci, uno degli e-commerce di riferimento è senza dubbio Farmaciauno, che propone spedizioni gratuite al di sopra di una certa spesa e un’assistenza clienti dedicata per tutto l’arco della giornata.

Tra i prodotti più acquistati sul portale, figurano innanzitutto gli integratori alimentari: inseriti nell’ambito di un’alimentazione adeguata, sono alleati preziosi durante tutto l’anno. In inverno, quando si è più esposti ai malanni, la clientela si orienta maggiormente su prodotti contenenti pappa reale e miele, antinfiammatori eccezionali che possono lenire stati influenzali e raffreddori di stagione.

In estate e durante il resto dell’anno, invece, sono molto diffusi gli integratori che contengono magnesio e potassio, da reintegrare quando mancano le energie necessarie. Nel caso di persone anziane o di giovani sportivi, risultano molto utili, invece, prodotti che abbiano tra gli ingredienti anche carnitina, creatina e vitamine del gruppo B. Non mancano integratori specifici per i giovanissimi, per chi necessiti soprattutto di supportare carenze di vitamina C o di acido folico (soprattutto le donne in gravidanza). Infine, risultano particolarmente acquistati anche i fermenti lattici, indispensabili per riequilibrare la flora intestinale a seguito di cure antibiotiche o gastroenteriti.

Di certo, molti clienti optano anche per gli analgesici per lenire i dolori più diversi. Nella società moderna sono piuttosto frequenti i mal di testa da stress, ma anche i dolori articolari, muscolari e mestruali. Alcune preparazioni, poi, sono a base di paracetamolo, che oltre all’effetto antidolorifico lenisce anche gli stati febbrili. Esistono analgesici in comode compresse o in bustine da portare sempre con sé al lavoro o fuori casa. L’importante, come per tutti i farmaci, è non abusarne e assumerli solo in caso di reale necessità.

Sempre nell’ambito di una società dinamica, dove si fatica persino a mangiare seduti a tavola con una certa calma, s’inseriscono gli insostituibili antiacido. Troppi caffè, pasti irregolari, malattie o persino stress possono causare reflusso o acidità di stomaco e alcuni farmaci da banco possono lenire questi stati fastidiosi. Alcuni si presentano in pratiche bustine monouso che, come gli analgesici, possono essere assunte ovunque, senza preparazioni complicate e senza acqua.

La tosse può essere un disturbo invalidante, specie se non si riesce a dormire la notte. Gli sciroppi fanno parte di quei farmaci da banco che possono essere acquistati, su consiglio del medico curante, senza bisogno della ricetta e sono molto richiesti su Farmaciauno. Occorre solo prestare attenzione al tipo di tosse di cui si soffre, se grassa o secca, e se si preferisca un prodotto aromatizzato per assumere il medicinale con meno fatica. Alcune formulazioni sono anche in gocce o in pastiglie. Similari e altrettanto cliccati sono invece i farmaci per il mal di gola, spesso sotto forma di compresse da masticare o di spray.

Infine, sono spesso richiesti anche unguenti o preparazioni ad uso topico per le più svariate problematiche: ci sono soluzioni cutanee per contrastare i funghi (soprattutto sulle unghie), creme per l’herpes labiale o per curare ferite di lieve entità. Vi sono pomate per lenire l’infiammazione causata da punture d’insetti, molto gettonate in estate, oppure dall’effetto emolliente, qualora si soffra di dermatiti ricorrenti o piccole infezioni.

Sul portale di Farmaciauno ogni singola categoria di farmaci è suddivisa in differenti aree tematiche, con tanto di sottocategorie per entrare più nello specifico e trovare con maggiore velocità il prodotto di cui si ha bisogno.