Falsi messaggi su commercianti termolesi: “Non abbiamo il coronavirus”

Girano sui social, specie su Whatsapp, alcuni messaggi che diffondono informazioni false e diffamatorie sulle condizioni di salute di alcuni commercianti di Termoli. Sono proprio loro a smentire apertamente di aver contratto il Coronavirus.

A cominciare da Maurizio Giamberardino del negozio di abbigliamento ‘Ciak’.

“A seguito della falsa notizia circolata nella giornata di ieri sui vari social media, secondo la quale risulterei positivo al contagio da Covid-19, mi vedo costretto, mio malgrado, a smentire categoricamente.

Sto bene, non ho nessun sintomo, e non sono stato a contatto con persone coinvolte dal contagio; stanno altrettanto bene i componenti la mia famiglia ed i miei collaboratori.

Mi sono convinto a chiedere di pubblicare questo comunicato innanzitutto per tutelare me, la mia famiglia, i miei collaboratori e la mia attività commerciale.

Voglio, inoltre, condividere la mia esperienza per evitare che si verifichi nuovamente nei confronti di chiunque. La serata di ieri l’ho vissuta come un incubo: centinaia di messaggi e telefonate a me, alla mia compagna e ai miei amici e dipendenti, con un morboso accanimento. Con la paura che tutto ciò possa influire sulla vita della mia famiglia e sulla mia attività lavorativa che sostiene sia me che i miei collaboratori. Per questo ringrazio tutti coloro che, anche con un piccolo gesto, mi hanno dimostrato solidarietà ed hanno contribuito a diffondere la smentita.

Questa incontrollata diffusione di fake news va in qualche modo fermata, quindi invito a ragionare prima di inviare un messaggio con superficialità e a rispettare la privacy di tutti” conclude Maurizio Giamberardino.

Anche Anna Maria Alfieri, titolare dell’attività di parrucchiera ‘Rouge’ ha voluto smentire le voci su un suo contagio. “Con la presente comunico che sto bene e che godo di ottima salute, lavoro regolarmente in Corso Vittorio Emanuele, non ho fatto nessun viaggio né in montagna e né al mare”.