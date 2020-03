di Alessio Toto

Il mio nome è Fake, Fake News e sono il pistolero più veloce dell’intero Far Web, nessuno è rapido quanto me ad inventare notizie false, gioco a indiani e cowboy con le vostre emozioni, più click catturo e più divento richiesto, ricercato in stile locandina wanted. Incuto timore, basti pensare che quando entro nel saloon si sposta anche il fumo, sono un fuorilegge che crea allarmismo, vi inganno, manipolo le opinioni e rubo le paure di ognuno di voi, proprio come, nella polvere di una stradina secondaria, saccheggio i passeggeri di una diligenza. Suscito insicurezze, riesco a spacciarmi per quotidiani d’informazione, lo faccio per scopi economici, propaganda politica o semplicemente perchè sono delinquente dentro, contemporaneamente cavalco, sparo e raggiro le fonti, a paragone Tex Willer mi fa una bufala!

Ho nel mirino la notizia chiara, verificata, accessibile, e se il web è un oceano, per una buona navigazione dovete imparare in fretta a seguire i venti, perchè io rappresento lo scoglio e il richiamo delle sirene. Non tutto quello che si legge su Internet è vero, occorre assumere un atteggiamento critico e controllare i fatti, non accontentiamoci del poco che sappiamo, supponendo che basti, saremmo arroganti e sdegnanti verso la cultura e lo studio, non c’è nulla di male a essere ignoranti, perfino Socrate ammetteva: “So di non sapere”, ma esserne consapevoli è l’unico incentivo alla conoscenza e all’arrivo di un nuovo sceriffo in città!.

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)