Fabbriche verso la chiusura, si fermerà anche la Fiat. Restano aperti solo supermercati, farmacie, poste

Il premier Conte annuncia nuove limitazioni per contrastare la diffusione del Coronavirus. Il nuovo provvedimento che dovrebbe entrare in vigore domani, frutto anche dell’accordo fra Governo e sindacati, mantiene aperti solo supermercati, farmacie, parafarmacie. Chiuse tutte le attività che vendono beni non essenziali. Le fabbriche, ad eccezione di quelle che producono beni di prima necessità, chiuderanno per 15 giorni, salvo diverse evoluzioni dell’epidemia. Fiat e gran parte delle aziende dei Nuclei Industriali molisani verso la chiusura.

Cantieri edili fermi, fabbriche che producono beni non essenziali idem. Nuclei industriali del Molise, a cominciare da quello di Termoli, che ospita la Fiat Chrysler con circa 3mila dipendenti, dovrebbero interrompere a ore la loro attività. E’ una delle principali ricadute del decreto che il premier Giuseppe Conte si appresta a firmare dopo aver annunciato in diretta facebook, questa sera 21 marzo, nuove stringenti limitazioni per contrastare la diffusione del Coronavirus.

La principale novità riguarda aziende e fabbriche che vengono chiuse. Sarà consentita solo attività in smart working a distanza e quelle di interesse nazionale. “Siamo di fronte alla più grave crisi che il Paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova” ha detto il premier, prima di annunciare la decisione di “chiudere, in tutta Italia ogni attività produttiva non strettamente necessaria”.

Non è ancora chiaro nel dettaglio quali saranno le attività chiuse, ma Conte ha specificato che non chiuderanno i supermercati e i negozi di alimentari, né le farmacie o le parafarmacie né le edicole.

Saranno garantiti, ha detto ancora, i “servizi pubblici essenziali”, quindi anche servizi postali, assicurativi, finanziari, trasporti.

Il premier ha annunciato la chiusura per 15 giorni di tutte le aziende italiane, tranne quelle considerate strategiche legate alla sanità, igiene, filiera agroalimentare e telecomunicazioni.