Fabbriche ancora aperte, sindacati criticano Governo e annunciano mobilitazione

L’allungamento della lista delle attività che possono rimanere aperte secondo il Decreto del Governo di domenica 22 marzo non va giù ai sindacati Fim, Fiom e Uilm che criticano le scelte del Governo.

“Riteniamo che l’elenco sia stato allargato eccessivamente, ricomprendendovi settori che di necessario e di essenziale hanno poco o nulla”.

Per questo proseguirà fino al 29 marzo prossimo la mobilitazione dei sindacati dei metalmeccanici per sostenere l’adozione di misure di tutela della salute in tutti i luoghi di lavoro e appoggiare il confronto di Cgil, Cisl e Uil con il governo affinché sia modificato il Dpcm varato domenica.

“Il governo, quindi, ha aggiunto lavorazioni estranee all’emergenza in corso. Nel testo del Dpcm, inoltre – aggiungono ancora Fim Fiom e Uilm – viene consentito lo svolgimento di attività funzionali alle filiere, di quelle previste dal decreto e ai settori strategici, lasciando piena discrezionalità’ alle imprese di determinarle fatta salva comunicazione al prefetto”.

“Per queste ragioni Cgil Cisl e Uil hanno considerato inadeguato il provvedimento modificato dal governo su pressione della Confindustria. Fim Fiom e Uilm sono impegnati a tutti i livelli a mettere in campo iniziative unitarie di mobilitazione utili a costruire accordi e laddove non possibile a proclamare iniziative di sciopero finalizzate a riportare la definizione delle attività indispensabili e a garantire la massima sicurezza nei luoghi di lavoro aperti a partire dal 25 marzo. Per le aziende non ancora sicure e per quelle fuori delle reali attività essenziali, Fim Fiom e Uilm già venerdì 20 hanno prolungato la copertura dello sciopero nelle aziende metalmeccaniche fino al 29 marzo” proseguono le sigle sindacali.

“La nostra richiesta è limitarsi senza eccezione alcuna, alle sole attività essenziali per ridurre la mobilità dei lavoratori. Il 29 marzo verificheremo come proseguire la nostra iniziativa”.