Escalation di casi in Molise: 41 positivi, 10 sono operatori sanitari

Sale a 41 il numero dei positivi al Covid19 in Molise. Un dato preoccupante, frutto di una escalation che si è registrata in poche ore. Ieri, mercoledì, il dato si era fermato a 33. Gli altri sono tutti i casi accertati nella prima sessione di screening dei tamponi al laboratorio Cardarelli durante la mattinata odierna.

A questo numero bisogna aggiungere gli 8 casi di positività al virus riscontrati all’Istituto Neuromed di Pozzilli su pazienti della neuroriabilitazione, tutti asintomatici.

Un quadro, quello attuale, che probabilmente era atteso considerando le dichiarazioni dello stesso governatore Donato Toma a inizio settimana, che proprio su Primonumero aveva indicato questa come la settimana cruciale sul fronte di un possibile aumento dei contagi (qui l’articolo). Aumento che si è verificato e che purtroppo vede un elevato numero di operatori sanitari con infezione da nuovo coronavirus. Sono già 10 infatti i medici e i soccorritori che hanno contratto il virus. Oltre ai quattro del cluster di Termoli, c’è il medico del 118 di Riccia, poi 4 operatori sanitari del 118 di Bojano e il neurochirurgo di Filignano. È atteso nelle prossime ore un bollettino dettagliato della Asrem anche per quanto riguarda i ricoverati in malattie infettive è in terapia intensiva