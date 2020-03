Energia elettrica a singhiozzo, sindaco chiede stop a manutenzione

Il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo ha scritto alla Prefettura di Campobasso per chiedere di intercedere presso la società E-distribuzione Spa per interrompere con effetto immediato tutte le attività di manutenzione che comportano la sospensione dell’erogazione di energia elettrica alla popolazione.

Secondo quanto scrive il primo cittadino di Petacciato, “le attività di manutenzione non sono in linea con le attuali misure di contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus e quindi andrebbero cessate immediatamente”.

In particolare a Petacciato negli ultimi tempi si sono rilevate diverse problematiche di carattere tecnico e l’erogazione dell’energia elettrica è stata sospesa a rotazione in varie zone del centro abitato.

Interruzioni che sono durate per diverso tempo in un orario compreso fra le 9 e le 18 e che stanno creando ancora maggiori disagi da quando la popolazione è costretta a casa per via dell’emergenza legata al Covid-19.

Disagi notevoli anche per tutti quei ragazzi che seguono le lezioni di didattica on-line e che quindi hanno bisogno dell’energia elettrica per potersi connettere a internet.