Agenzia delle Entrate, Inps, Centri per l’Impiego, Sportelli unici per l’Immigrazione, Centro servizi volontariato, Camere di Commercio. Sono tanti gli uffici che, in relazione all’emergenza sanitaria coronavirus e alla conseguente emanazione del Decreto governativo (entrato in vigore ieri 10 marzo) hanno deciso di ridurre al minimo l’affluenza degli utenti, in alcuni casi chiudendo al pubblico

Gli Uffici territoriali e quelli provinciali dell’Agenzia delle entrate hanno deciso di ridurre al minimo l’affluenza dei contribuenti. Rinnovano dunque l’invito all’utilizzo dei canali telematici per la richiesta dei servizi. Presso le sedi degli uffici sarà possibile consegnare documenti e richiedere servizi per la successiva lavorazione in back-office.

“Si ricorda che è possibile ricorrere all’utilizzo della posta elettronica certificata (gli indirizzi sono riportati sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nell’area nazionale e in quelle regionali) per la presentazione di istanze e documenti che saranno lavorati in back- office, il cui esito sarà comunicato dall’ufficio sempre con posta elettronica.

Sarà possibile comunicare con gli uffici anche utilizzando gli altri canali di comunicazione come Civis, posta elettronica non certificata e telefono, secondo le modalità descritte sul sito Internet dell’Agenzia. Per i servizi di assistenza di carattere generale è attivo il numero verde 800.90.96.96, contattabile da telefono fisso, o il numero 06/96.66.89.07 tramite cellulare”.

Quanto ai Centri per l’Impiego, si invitano gli utenti ad accedere al portale unico nazionale www.anpal.gov.it per il rilascio della DID (dichiarazione di immediata disponibilità) on-line, ai fini della cessazione dello stato di disoccupazione, rinviando l’erogazione dei servizi di politica attiva a data da destinarsi, mentre le informazioni inerenti i servizi dei centri per l’impiego si erogheranno e seguenti numeri di telefono: 0874 1958403 Campobasso; 0875 478001 Termoli; 0865 252520 Isernia.

Si potrà accedere al rilascio delle certificazioni modello C2 storico, scheda anagrafica professionale eccetera inviando una richiesta motivata, con allegato un documento valido di identità ai seguenti indirizzi di posta elettronica: certificazioni.cb@moliselavoro.it per il Cpi di Campobasso; certificazioni.te@moliselavoro.it per il Cpi di Termoli e certificazioni.is@moliselavoro.it per il Cpi di Isernia.

Quanto all’Inps, la direzione regionale del Molise ha provveduto ad attivare, in aggiunta ai canali di accesso virtuale ai servizi INPS indicati sul sito istituzionale seguendo il percorso: www.inps.it > Home > Contatti, un servizio di call center di sede a livello provinciale al quale gli utenti potranno rivolgere le loro richieste, salvo nuove, diverse disposizioni.

“Le suddette modalità costituiranno, fino alla data del 3 aprile 2020, l’unico sistema di accesso ai servizi dell’Istituto”. Per la direzione provinciale Inps di Campobasso e per la sede territoriale di Termoli il numero è 0874 480200, mentre per la direzione provinciale di Isernia è 0865 444200.

Anche la Prefettura comunica che – da ieri 10 marzo – lo Sportello Unico per l’immigrazione di Campobasso sarà chiuso temporaneamente dall’11 marzo. Analoga disposizione ad Isernia dove comunicano che è assicurato comunque un servizio di informazione telefonica per l’utenza. Si dovrà contattare il centralino della Prefettura al numero 0865 4451.

La Camera di commercio del Molise ha stabilito che gli uffici saranno regolarmente aperti al pubblico nell’orario antimeridiano, tutti i giorni dalle 8:30 alle 12:45. Tuttavia sono state adottate ulteriori misure per limitare il flusso dell’utenza.

“In particolare, a tutela della salute pubblica, tutti gli utenti sono invitati ad utilizzare i mezzi telematici e telefonici per la richiesta di informazioni, che non verranno fornite allo sportello.

Per contattare la Camera di commercio del Molise sono disponibili sul sito tutti i numeri di telefono e le mail dei singoli uffici.

È inoltre disponibile, direttamente sulla Home page, il modulo di contatto “Comunica con noi”, attraverso il quale l’Ufficio Relazioni con il Pubblico riesce a fornire tutte le informazioni generali.

Per informazioni o richieste di carattere specifico è disponibile anche il modulo “Ticket”, attraverso il quale l’utente può mettersi in contatto direttamente con gli uffici preposti ai servizi desiderati.

Per quanto riguarda nello specifico i servizi camerali, è sospeso il rilascio delle visure a sportello. Infatti le imprese possono estrarre gratuitamente i propri documenti (visure, atti e bilanci) attraverso il cassetto digitale dell’imprenditore utilizzando, per l’accesso, lo SPID o la firma digitale; Visure, atti e bilanci sono accessibilià all’utenza tramite il sito www.registroimprese.it, effettuando il pagamento con carta di credito;

Il rilascio il rilascio dei dispositivi di firma digitale e delle carte tachigrafiche verrà svolto previo appuntamento da prenotare tramite il servizio on line al link https://www.molise.camcom.gov.it/scegli-il-tuo-appuntamento e scegliendo la sede di Campobasso o Isernia.

Il rinnovo dei certificati, invece, verrà effettuato in autonomia dall’utente sul sito https://card.infocamere.it/infocard/pub/

La vidimazione e bollatura libri potrà avvenire prenotazione telefonica ai numeri 0874/47117 (Sede di Isernia) 0874/471552 (Sede di Campobasso).

I certificati di origine dovranno essere richiesti esclusivamente online, concordando le modalità di ritiro con gli uffici.

Per quanto riguarda le funzioni di giustizia alternativa, è sospesa la presentazione delle domande di mediazione e conciliazione in forma cartacea. Gli incontri di mediazione e conciliazione si svolgeranno prioritariamente con modalità telematiche attraverso collegamento web e, qualora ciò non fosse possibile, saranno allestite sale adeguatamente ampie per assicurare la distanza di sicurezza (1 metro) tra i partecipanti

Il deposito di marchi, brevetti e modelli di utilità va effettuato con modalità telematiche direttamente sul sito del Ufficio Italiano Brevetti Marchi oppure, nel caso di deposito cartaceo, tramite raccomandata A/R.

Per la cancellazione dei protesti i titoli oggetto di cancellazione dovranno essere inviati alla Camera di Commercio mediante raccomandata A/R.

I servizi relativi ad albo gestori ambientali e sportello ambiente sono erogati esclusivamente in modalità telematica”.

Infine, anche il Centro Servizi Volontariato del Molise chiude al pubblico, ma consulenze e servizi sono garantiti. Le attività proseguono col personale in regime di smart working. Rinviati corsi e convegni. Per entrare in contatto con gli operatori e ricevere assistenza e supporto è possibile contattare i numeri delle tre sedi: 0874.418453 Campobasso; 0865.270527 Isernia; 3291582363 Termoli (anche via Whatsapp).

Come di consueto le associazioni potranno utilizzare anche l’indirizzo email segreteria@csvmolise.it.