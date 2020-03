Due settimane cruciali per rischio aumento contagi nel Centro-Sud: restiamo a casa

Se in Molise i positivi da Covid19 sono fermi a 17, in Italia i numeri aumentano vertiginosamente. E aumentano anche nel vicino Abruzzo, dove in poche ore i positivi sono cresciuti di 10. In totale sono 112 i casi di coronavirus diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale, quello di Pescara, che sta letteralmente scoppiando.

La parabola discendente che sta interessando la Cina non riguarda ancora l’Italia, dove si va in direzione opposta. Il drammatico primato di contagiati e vittime appartiene ancora alla Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Veneto. Ma il numero dei positivi è destinato a salire anche nel Centro-Sud, sostiene il presidente dell’Istituto Superiore di sanità Silvio Brusaferro, che oggi ha affiancato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa che fornisce il bollettino della giornata.

“Le scene che abbiamo visto, con folle di persone assembrate al mare, nelle stazioni sciistiche o impegnate in aperitivi, ci fanno ipotizzare che questo fine settimana ci possiamo aspettare dei casi perché il virus ga circolato. Speriamo di essere smentiti dai fatti”. E’ il Centro-Sud a temere di piu’, perché con i numerosi rientri nelle regioni meridionali il contagio potrebbe estendersi pericolosamente.

Anche questo il motivo per cui da questa sera i treni notturni saranno soppressi. Ai sensi anche dell’ordinanza emanata dal governatore Donato Toma tutti quelli che hanno fatto rientro dal Nord hanno l’obbligo di dichiararsi alle autorità sanitarie e di mettersi in rigorosissima quarantena. “Ora più che mai – confermano le autorità sanitarie regionali – è importante non abbassare la guardia e attenersi scrupolosamente alle disposizioni, una su tutte quella di restare a casa”.

Anche la Puglia registra un balzo di 50 nuovi casi di pazienti positivi al coronavirus che ha portato i contagiati a 158. 37 sono i decessi finora registrati. Le nuove ondate di pugliesi che rientrano dal nord prospettano migliaia di possibilità di contagio in più. Il Molise per il momento non sta sperimentando questa situazione – da noi sono circa 450 le persone rientrate che si sono segnalate – ma è fondamentale proprio per questo, e per evitare il collasso del sistema sanitario, rispettare le prescrizioni ed evitare il più possibile qualsiasi tipo di contatto.

Restare in casa prima di tutto, quindi lavarsi spesso e bene le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani sporche, allontanarsi da chi starnutisce o tossisce, e in caso di sospetto coronavirus telefonare al proprio medico di base segnalando i sintomi oppure ai numeri dell’emergenza coronavirus.