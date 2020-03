Ore 12.45 – ALTRA VITTIMA, E’ PADRE DEL MEDICO DEL 118. NUMERI DA STRAGE

Dopo il paziente campano ospite del Neuromed che era stato trasferito al Cardarelli, si registra un’altra vittima in ospedale con Covid19. Si tratta del papà del medico del 118 in servizio a Riccia. L’anziano, ultraottantenne, viveva a Campobasso, in zona Vazzieri. La conferma della sua morte dai vertici Asrem poco fa. In meno di una settimana sono 7 le vittime in Molise: un bilancio da strage, con un tasso di mortalità dell’infezione che si attesta al 12% su un totale di 60 contagi accertati. Contagi che potrebbero essere molti di più.

Ore 13 – CONTROLLI NELLA CASA DI RIPOSO DI CERCEMAGGIORE

LE GEOGRAFIA DEL CONTAGIO: TERMOLI LA PIU’ COLPITA

LA LISTA DEI MORTI ARRIVA A 6: SONO IL 10 PER CENTO DEI POSITIVI IN REGIONE

Ore 11.30 – DECEDUTO ANZIANO POSITIVO AL COVID

E’ di pochi minuti fa la notizia di una nuova vittima del coronavirus: si tratta di un anziano con più di 80 anni ricoverato all’ospedale Cardarelli di Campobasso le cui condizioni sono peggiorate nelle ultime ore. Il suo cuore si è fermato stamattina, 21 marzo. E’ il sesto paziente morto con il coronavirus: ieri è deceduta una anziana di Monteroduni, oltre ai due anziani di Termoli (di 82 e 84 anni), una 84enne di Campobasso e una 64enne di Guglionesi.

IL CASO NEUROMED FINISCE SUL CORRIERE DELLA SERA

“Coronavirus, Neuromed di Pozzilli blidato: 9 casi in poche ore”, titola così oggi il Corriere della Sera. Nell’articolo si parla di numeri del Molise schizzati all’improvviso e della circostanza che su 50 tamponi positivi (in realtà già saliti a 59, ndr) ben 8 sono al Neuromed, la struttura di cura privata (accreditata) che ha sede a Pozzilli.

Il possibile ‘focolaio’ Pozzilli finisce dunque anche sul quotidiano nazionale. 9 casi (di cui uno solo già trasferito al Cardarelli, l’hub Coronavirus per il Molise).

Nell’articolo si parla anche dell’avviso che molti sindaci hanno diramato alla cittadinanza chiedendo di segnalare se negli ultimi 20 giorni ci si è recati al Neuromed.

60ENNE PRELEVATO DAL 118 A CAMPOMARINO: SI ATTENDE ESITO DEL TAMPONE

Un uomo di 60 anni è stato prelevato in casa dall’ambulanza del 118 questa mattina a Campomarino. L’uomo accusava sintomi riconducibili al temuto Covid-19, soprattutto febbre alta.

Per questo motivo gli operatori del 118, con tutte le protezioni necessarie da quando è scoppiata l’epidemia, sono stati notati da diverse persone in paese, dove adesso i timori crescono. Al momento però non c’è certezza della positività dell’uomo. L’esito del tampone si dovrebbe conoscere nelle prossime ore.

NUOVA IMPENNATA DI CONTAGI: SONO 59

Sono ben 59 alle 8 di sabato 21 marzo i casi di positività riscontrati in Molise. Lo ha confermato il direttore generale Asrem Oreste Florenzano. Le nuove positività, addirittura 9 rispetto al bollettino di ieri sera alle 19, sono emerse in seguito ai 60 tamponi processati proprio nella serata di venerdì.

OBBLIGO DI COMUNICARE SE SI è STATI AL NEUROMED

Si susseguono in queste ore gli avvisi da parte dei Comuni, di varie aree del Molise e anche di fuori regione, che chiedono ai cittadini di comunicare se si è stati al Neuromed. Nell’Istituto di cura privata, come ormai noto, sono 8 i pazienti positivi (più uno che è stato già trasferito al Cardarelli di Campobasso) sebbene asintomatici e posti in isolamento.

Vari Sindaci dunque chiedono ai cittadini che per motivi familiari, di lavoro, per visite mediche, ricoveri, visite a degenti si sono recati presso l’Istituto Neuromed di Pozzilli negli ultimi 14 giorni o abbiano avuto contatti con il personale che lavora nello stesso Istituto di cura, di segnalarlo con la massima urgenza ai numeri della Asrem 0874/313000 e 0874/409000, riservati alla emergenza Covid-19, nonchè al Comune di residenza. “In ogni caso, in via prudenziale, si consiglia di mettersi in quarantena volontaria dandone comunicazione riservata al comune”.

UN NUOVO CASO A RICCIA

Un nuovo caso di positività al coronavirus accertato nella tarda serata di venerdì 20 marzo a Riccia, il Comune dove è risultato contagiato un medico del 118. A renderlo noto lo stesso sindaco attraverso la pagina Facebook del Comune. Il sindaco Testa ha chiarito che si tratta di una persona già in quarantena.

Sale il numero totale dei positivi in regione con altri 4 contagi riscontrati dai tamponi processati all’ospedale Cardarelli. Si tratta, secondo le prime informazioni che arrivano, di un cittadino di Riccia che era già in quarantena e di tre operatori del 118 di Bojano che sono stati in contatto con il medico del 118 operativo nel Comune ma residente altrove.

IL BOLLETTINO DI VENERDÌ 20 MARZO

Aumenta molto il numero degli operatori sanitari contagiati in Molise: sono almeno 14.

Il bilancio aggiornato alle ore 19 del 20 marzo era questo, come comunicato dal Governatore Donato Toma e dal Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano:

450 tamponi processati di cui 400 negativi

50 sono i tamponi positivi: 41 nella provincia di Campobasso, 4 in quella di Isernia e 5 di persone di fuori regione

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 20: di questi 14 sono in Malattie Infettive (13 della provincia di Campobasso e 1 da fuori regione), 6 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 2 di Bergamo)

Sono 19 i pazienti in isolamento domiciliare perchè asintomatici o dimessi dalla struttura ospedaliera

Complessivamente ci sono 238 in isolamento e 150 in sorveglianza attiva

8 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli

5 i morti per Coronavirus, l’ultima stamane: una anziana di Monteroduni. Gli altri sono un 82enne di Termoli, una 84enne di Campobasso, un 84enne di Termoli e una 64enne di Guglionesi deceduta ieri a Chieti.