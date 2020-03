Due giovanissimi, tra cui un minorenne, scoperti dalla Polizia con cocaina ed eroina. È successo a Termoli nello scorso fine settimana dove i poliziotti del locale Commissariato – nel corso di attività di controllo per il contrasto allo spaccio di stupefacenti – si sono imbattuti in due giovani provenienti da San Severo.

La volante della Polizia li ha notati prima aggirarsi a piedi nel centro cittadino e poi, a bordo di un’auto, che percorrevano uno dei corsi principali di Termoli.

Probabilmente insospettiti, i poliziotti hanno deciso di fermarli per l’identificazione e la perquisizione. Ed è allora che hanno scoperto che i ragazzi erano in possesso di 6 involucri pronti per essere spacciati. All’interno vi erano infatti quasi un grammo e mezzo di eroina e 1,2 grammi di cocaina.

A stupire e a preoccupare è la giovane età dei due. Peraltro uno dei due, con un’età inferiore ai 18 anni, era già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici in materia di droga. Proprio quest’ultimo è stato trovato in possesso anche di una somma di denaro, 250 euro, probabile provento dell’attività illecita di spaccio.

La droga e il denaro sono stati sequestrati ed i due giovani denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ma non è tutto perché, nell’ambito degli stessi controlli, la Polizia ha identificato una giovane donna – 20 anni circa e originaria di Termoli – trovata in possesso di quasi un grammo di marijuana. Probabile che la droga fosse per uso personale. In ogni caso la donna è stata segnalata alla Prefettura come previsto dalla legge.